مع دخول فصل الصيف: حرارة مرتفعة وظهور الشهيلي

اخر تحديث : 30/05/2022

طقس حرارة

يتميز طقس اليوم الاثنين، بحرارة مرتفعة ويمثل دخول فصل الصيف استنادا للتقويم الفلاحي ومن المنتظر ان تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 35 و40 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب وملائم لمختلف الانشطة البحرية.
أجواء مغيمة جزئيا باغلب الجهات مع تكونات رعدية ترافقها امطار متفرقة بالشمال والوسط بعد الظهر.


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