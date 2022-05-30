مع دخول فصل الصيف: حرارة مرتفعة وظهور الشهيلي

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اليوم: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي يتميز طقس اليوم الخميس 30 جويلية 2020، أن الحرارة مرتفعة نسبيا مع ظهور الشهيلي متواصلة ...

جوان 2021 أشدّ أشهر جوان حرارة على الإطلاق منذ 1950 أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة، أن أغلب مناطق البلاد تأثّرت بالحرارة ال ...

اليوم: حرارة مرتفعة تصل إلى 41 درجة مع ظهور الشهيلي يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بحرارة مرتفعة حيث من المنتظر أن تصعد القصوى إلى مستوى 38/32 درجة ك ...

اليوم: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي يتميز طقس اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020، بحرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي حيث من المتوقع صعودها ...