مفتي الجمهورية: عيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 جويلية

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ مساء اليوم السبت، أنه بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1442 هـ فقد ثبت أن يوم الأحد 11 جويلية 2021 هو أول يوم منه .

ولما كان الحج عرفة، فقد أعلن رسميا في المملكة العربية السعودية أن يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1442 هـ يوافق هذا العام الإثنين 19 جويلية 2021 ، وأن يوم عيد الأضحى المبارك يكون يوم الثلاثاء العاشر من شهر ذي الحجة 1442 هـ الموافق 20 جويلية 2021 .

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