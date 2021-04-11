مفتي الجمهورية: لا يمنع دخول شهر رمضان من التلقيح في نهاره

أكد مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ في كلمة له مساء اليوم الأحد، أن دخول شهر رمضان لا يمنع من التلقيح في نهاره حيث لا أثر له إطلاقا في صحة الصيام، مشددا على أنه من أنجع وسائل التقوى الاقبال بكثافة على التلقيح.

وأضاف المفتي أنه : « من ابتُلي بمرض كورونا فعليه اتّباع نصيحة الطبيب المباشر وله أن يأخذ برخصة الإفطار حتى إذا برئ قضى تلك الأيام بعد خروج شهر رمضان « .

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته التونسيين إلى زيادة الحذر والالتزام بالحجر الصحي.

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