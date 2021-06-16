مفتي الجمهورية: نسأل الله أن يرفع عنا الوباء كي يتيسر طريق الحج من جديد

أكد مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ في بلاغ له، أن صحة الناس وسلامتهم في أبدانهم ونفوسهم ضرورة إنسانية ومقصد أساسي للدين الإسلامي الحنيف، في إشارة إلى القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية والقاضي بالاقتصار هذا العام على أعداد محدودة من المقيمين لأداء فريضة الحج.

واعتبر المفتي أن القرار حكيم وجاء بناء على صعوبة الظرف الصحي العالمي وانتشار وبـاء كورونا بشكل تصاعدي وظهور متحورات منه جد خطرة مع شح اللقاحات في العالم .

وأشار المفتي إلى أن القرار المستند الى رأي راجح لعلماء الأمة هو نتيجـــــــــة طبيعية لمعاينة الوضع ففي القاعدة الشرعية : الحكم فرع عن تصوره ، وفي ذلك السلامة للمسلمين .

وأضاف المفتي: « نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء وكل بلاء، حتى يتيسر طريق الحــــــــج من جديد . »

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