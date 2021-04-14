مفتي الجمهورية يتلقّى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ صبيحة اليوم الأربعاء 14 افريل 2021، الموافق لليوم الثاني من شهر رمضان المعظم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ويجدر التذكير أنّ المفتي كان قد أعلن سابقا أن اللقاح ضد فيروس كورونا لا يعتبر من نواقض الصيام، كما حث المواطنين على الإقبال بكثافة على التسجيل والتلقيح باعتبار أن الحملة الوطنية متواصلة دون إنقطاع لا سيما خلال شهر رمضان المعظم.
ودعت وزارة الصحة بالمناسبة كافة المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية ومواصلة التسجيل على المنظومة الرقمية المخصصة للغرض .
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