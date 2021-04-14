مفتي الجمهورية يتلقّى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ صبيحة اليوم الأربعاء 14 افريل 2021، الموافق لليوم الثاني من شهر رمضان المعظم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويجدر التذكير أنّ المفتي كان قد أعلن سابقا أن اللقاح ضد فيروس كورونا لا يعتبر من نواقض الصيام، كما حث المواطنين على الإقبال بكثافة على التسجيل والتلقيح باعتبار أن الحملة الوطنية متواصلة دون إنقطاع لا سيما خلال شهر رمضان المعظم.

ودعت وزارة الصحة بالمناسبة كافة المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية ومواصلة التسجيل على المنظومة الرقمية المخصصة للغرض .

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