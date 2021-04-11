مفتي الجمهورية يُعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

اخر تحديث : 11/04/2021
من قبل | نشرت في : الدين,تونس

مفتي الجمهورية

أعلن مفتي الجمهورية التونسية « عثمان البطيخ » في كلمة له مساء اليوم الأحد، أنه لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان بغروب شمس اليوم 29 شعبان، ليكون يوم غدٍ الاثنين 12 أفريل 2021 هو تمام الثلاثين من شهر شعبان 1442 هجري.
ونظرا لتعذّر رؤية الهلال فسيكون يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021، أول يوم من شهر رمضان المبارك.

كل عام وأنتم بخير أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.


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