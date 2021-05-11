مفتي الجمهورية يُعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

اخر تحديث : 11/05/2021
من قبل | نشرت في : الدين,تونس

مفتي الجمهورية

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال 1442 هجري ليكون يوم غدٍ الأربعاء هو تمام الثلاثين من شهر رمضان المبارك ويكون يوم الخميس 13 ماي أول أيام شهر شوال الموافق لعيد الفطر المبارك.
وبهذه المناسبة، تتمنى لكم أسرة tunisien.tn عيدا مباركا أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .
كل عام وأنتم بخير.


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