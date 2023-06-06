مفوضة أوروبية: زيارة ميلوني إلى تونس اليوم «مهمة»

شددت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الثلاثاء، على أهمية زيادة التعاون مع تونس، واصفة بلادنا بـ « الشريك الرئيسي ».

ونوهت المفوضة بأن أعداد المهاجرين المغادرين من سواحل تونس إلى إيطاليا « لا يمكن تحملها » ، مشيرة إلى أن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم « مهمة لأن إيطاليا تلعب دورًا بناء في علاقاتنا مع تونس » .

وقالت يوهانسون: « بعد مهمتي إلى تونس، شهدنا انخفاضًا كبيرًا في عدد المغادرين، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان هذا سيستمر » .

وكانت المفوضة قد أعلنت خطة الجهاز التنفيذي الأوروبي لمعالجة الهجرة غير النظامية في غرب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة المحيط الأطلسي، تتضمن شراكات مع دول رئيسية مثل المغرب والسنغال وموريتانيا وغامبيا.

وتستند الخطة إلى أربع ركائز وهي مكافحة تهريب البشر، إدارة الحدود، الإعادة إلى الوطن، والمسارات القانونية للوصول إلى سوق العمل الأوروبية.

كلمات البحث :تونس;مفوضة أوروبية;مليوني