مفوضة الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بمواصلة دعم تونس في جميع المجالات

استقبل وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الخميس 27 أفريل 2023، Johansson ، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، التي تؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.

ونوه الوزير خلال هذا اللقاء بطبيعة العلاقات الاستراتيجية الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي وبأهمية الدعم الأوروبي لبلادنا للمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية وإرساء منوال للتنمية الشاملة والعادلة في إطار شراكة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك ظاهرة الهجرة.

وفي هذا الصدد، أكّد الوزير على الموقف التونسي الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الطرق النظامية للتنقل من جهة ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من جهة أخرى.

ومن جهتها، أكدت المسؤولة الاوروبية على تضامن الاتحاد الأوروبي مع بلادنا والتزامه بمواصلة دعمها في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بما في ذلك مسألة التصرف التوافقي في الهجرة من خلال فتح افاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل، لا سيما في إطار إرساء شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة.

كما تطرق الجانبان إلى سبل مزيد تعزيز التعاون في مجال التصرف في ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال النظر في إمكانية إرساء شراكة في مجال التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

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