مفوضية شؤون اللاجئين تنزعج من أحداث العنف في مقرها بتونس

عبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان صحفي مساء الثلاثاء، عن « شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة » التي وقعت في مقرها في تونس العاصمة، داعية إلى الحوار ووقف التصعيد.

وأفاد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتونس بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعرب عن « الانزعاج الشديد من أحداث العنف التي وقعت صباح الاثنين والثلاثاء في تونس عندما دخل بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى مبانيها بالقوة، مما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأدى إلى تفاعلات متوترة مع قوات الشرطة المحلية ».

وأضافت المفوضية أنه « بسبب إغلاق المتظاهرين مداخل مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم يكن موظفونا موجودين في الموقع ولكنهم تلقوا تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين تم اعتقالهم فيما بعد، وأصيب العديد من الأشخاص بجروح بين المتظاهرين وضباط الشرطة وألحقت أضرار بالسيارات التي تخص الأشخاص الموجودين في المنطقة ونحن نسعى إلى الحصول على معلومات إضافية ».

وأكدت مفوضية اللاجئين تفهمها لمخاوف وإحباط المحتجين واحترامها لحقهم في الاحتجاج السلمي وفقا للقوانين الوطنية، مستنكرة في المقابل « الأحداث الأخيرة التي وقعت في مقرها من قبل مجموعة صغيرة من المحتجين ».

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