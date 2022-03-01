مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار يؤجل زيارته إلى تونس

تلقّى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الثلاثاء غرّة مارس 2022، اتّصالا هاتفيّا من قبل Oliver Varhelyi، المفوّض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسّع.

وعبّر المسؤول الأوروبي بهذه المناسبة، عن أسفه لتأجيل الزّيارة الّتي كان من المزمع أن يؤدّيها إلى بلادنا من 1 إلى 3 مارس الجاري وذلك نظرا لتطوّرات الأوضاع الأمنيّة في أوروبا.

وجدّد Varhelyi للوزير حرص الجانب الأوروبي على مواصلة مساندة بلادنا لمواجهة التّحدّيات الرّاهنة، مؤكّدا التزام الاتّحاد الأوروبي بتجسيم الوعود المتعلّقة بالدّعم المالي والاقتصادي والّتي كان من المقرّر الإعلان عنها خلال هذه الزّيارة.

كما اتّفق الجانبان على إعادة برمجة هذه الزّيارة في الأيام القليلة القادمة.

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