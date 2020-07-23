مقترحات الكتلة الوطنية لرئاسة الحكومة

تقدمت الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس، بمقترحاتها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، والمتمثلة في 4 أسماء اقترحتها لتولي رئاسة الحكومة.

وأكد رئيس الكتلة حاتم المليكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم، ترشيح شخصيتين من داخل الكتلة وهما حاتم المليكي ورضا شرف الدين، وشخصيتين من خارج الكتلة وهما محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة.

وأشار المليكي إلى أن التوجه داخل الكتلة الوطنية التي عقدت اليوم اجتماعا تشاوريا للبحث في الترشحات المتعلقة برئاسة الحكومة، كان نحو شخصيات وطنية ذات تخصص اقتصادي وتنموي، ولها الخبرة والقدرة في مجال تخصصها، وقادرة على إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، مذكرا بأن الكتلة الوطنية تدعم حكومة إنقاذ وطني بكفاءة عالية ولها رؤية واضحة.

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