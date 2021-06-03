مقترحات اللجنة العلمية للحد من انتشار كورونا في الفترة المقبلة

أكدت جليلة بن خليل الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الخميس، أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية مرتفع في كامل ولايات الجمهورية، معتبرة أن المشكل ليس في الإجراءات التي تم إقرارها بل في عدم تطبيقها.

وأشارت بن خليل إلى أن اللجنة العلمية تدرس حاليا عدة مقترحات للحد من انتشار الفيروس خلال الفترة المقبلة على غرار:

- التلقيح في البؤر التي بها نسبة انتشار كبير للحالات الإيجابية

-تعويض الحجر الإجباري للقادمين من الخارج بتحليل PCR سلبي في اليوم الخامس

- التحاليل السريعة للقادمين من الخارج ولعائلاتهم

-منع التجمعات مع تفعيل البروتوكولات الصحية

-تحديد عدد الحاضرين في حفلات الزفاف

- التكثيف من التقطيع الجيني لاكتشاف وجود سلالات أخرى في تونس من عدمه

وأرجعت بن خليل سبب إلغاء الحجر الإجباري على الوافدين من الخارج، إلى أن الحجر لا يُطبق على الجميع حيث هناك أشخاص يصلون للنزل ويقومون بخلاصه ثم يُغادرون إلى منازلهم.

كما كشفت المتحدثة بأن بعض المنشورات تُؤكّد أن السلالة الجنوب إفريقية، والتي أُعلن رسميا عن تسجيل 5 إصابات منها في تونس، هي الأخطر من بقية السلالات .

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