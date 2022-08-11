مقتل أجنبي بالمدينة العتيقة ببنزرت

اقدم شاب في العقد الرابع من العمر وهو عسكري متقاعد ليلة أمس الأربعاء، على طعن سائح أجنبي بواسطة سكين وسط احياء المدينة العتيقة أمام المارة.

وأكد الجاني بعد القبض عليه، أنه عمد إلى قتل الضحية بعد التفطن إلى أنه كان على علاقة بشقيقته.

وقد تم رفع الجثة تحت اشراف النيابة العمومية ونقلها للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة للتشريح للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة.

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