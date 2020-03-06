مقتل إرهابيين في التفجير الانتحاري قرب السفارة الأمريكية

أكدت مصادر أمنية في تصريح للقناة الوطنية الأولى صباح اليوم الجمعة، مقتل عنصرين إرهابيين في التفجير الانتحاري الذي جدّ منذ قليل قرب السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة 2.

يُشار إلى أن التفجير الانتحاري جرى أمام البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية وقرب دورية أمنية بالمكان.

وكشف مصدر من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنّه تم تكليف الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب بالقرجاني بمتابعة الموضوع للتعرّف بالتعاون مع المخابر الجنائيّة العلميّة على هويّة العنصرين اللذين قاما بتفجير نفسيهما.

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