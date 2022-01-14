مقتل الشهيد سعيد الغزلاني: الإعدام شنقا لـ9 متهمين

اخر تحديث : 14/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الشهيد سعيد الغزلاني

قضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، بإعدام 9 متهمين، في قضية مقتل الرقيب أول في الجيش الوطني، سعيد الغزلاني، مع سجنهم كذلك بقيّة العمر، وفق ما أفاد به « وات »، مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة.
كما أصدرت المحكمة عقوبات بالسجن في حق عدد آخر من المتهمين، وعددهم 15 متهما، تتراوح بين 32 و44 سنة.
جدير بالتذكير أن الرقيب سعيد الغزلالي استشهد في 5 نوفمبر 2016 برصاص مجموعة إرهابية اقتحمت منزل عائلته بدوار » الخرايفية » من عمادة الثماد المحاذية لجبل مغيلة بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، ثم لاذت بالفرار باتجاه المرتفع المذكور.


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