مقتل تونسي بكندا في عملية قنص عشوائية

أعلنت صفحة الجالية التونسية بكندا اليوم الجمعة، أن الضحية الثانية في عملية قنص عشوائية جدت بمونتريال هو تونسي الجنسية يُدعى محمد صالح بالحاج يبلغ من العمر 48 سنة وهو عامل بالصحة بمستشفى Albert Prevost وأصيل منطقة قصور الساف .

وكشفت صفحة الجالية التونسية بكندا أن الفقيد متزوج و له طفلان .

من جهتها، أكّدت رئيسة قسم شرطة مونتريال بالنيابة Sophie Roy في ندوة صحفية مساء الخميس، أن كل وسائل الإستعلامات تم تجنيدها منذ بداية العملية إلى حين القضاء على المجرم و هو يدعى عبد الله الشيخ و يعاني من اضطرابات نفسية و التحقيقات لازالت متواصلة .

من جانبه، صرح محمد عماد ترجمان سفير تونس بكندا بأنه سيتم تقديم الإحاطة اللازمة لعائلة المرحوم محمد صالح بالحاج بالتنسيق مع الجهات الديبلوماسية و القنصلية و تقدم بالتعازي لعائلة المرحوم و أفراد الجالية في هذا المصاب الجلل، محييا أفراد الجالية اللذين سارعوا للوقوف مع أرملة المرحوم.

كلمات البحث :تونسي;قنص;كندا;مقتل