مقرٌّ جديد للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة

دشّن وزير الصحّة علي المرابط الاثنين 03 جويلية 2023، بالعاصمة المقرّ الجديد للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذّي تمّت إعادة تهيئته وتجهيزه بمعدّات عصريّة مواكبة لتطوّر تكوين الصيادلة.

وحضر موكب التّدشين رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بصيلة وممثّلو مجلس هيئة الصيادلة على المستوى المركزي والجهوي ورئيس عمادة الأطباء ورئيس عمادة أطباء الأسنان وعميد كلية الصيدلة وإطارات طبيّة وصحّية من مختلف الهياكل والمؤسّسات.

وثمّن وزير الصحّة بالمناسبة هذا المكسب الذّي يدعم مساهمة مجلس الصيادلة في الإرتقاء بدوره في مجال تكوين الصيادلة وتأطيرهم للاضطلاع بمهامّهم النّبيلة صلب المنظومة الصحّية الوطنيّة، مذكّرا بحرص وزارة الصحّة على تعزيز مهنة الصيدلة من خلال عدّة إجراءات من بينها إصلاح قانون المهن الصيدليّة واستكمال إرساء الوكالة الوطنيّة للدّواء والمواد الصحّية وفتح الآفاق أمام الصيادلة الشبّان.

وتمّ خلال موكب التّدشين عرض شريط وثائقي تضمّن المحطّات التاريخيّة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس وتاريخ مهنة الصيدلة. كما شهد الموكب تكريم ثلّة من الصيادلة ممّن تداولوا على رئاسة المجلس.

كلمات البحث :مجلس وطني;مقر;هيئة الصيادلة