مقطع فيديو حول شبهة تقصير في العناية بطفل: صاحبة الروضة تلتزم بالغلق الفوريّ

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تبعا لتداول مقطع فيديو حول شبهة تقصير في العناية بطفل بإحدى رياض الأطفال بولاية بن عروس، أمضت صاحبة الروضة مساء اليوم الأربعاء بحضور المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والمتفقّد الجهوي ببن عروس على التزام بالغلق الفوريّ للروضة والامتناع عن استقبال الأطفال، إلى حين استيفاء الإجراءات المستوجبة.

وقد تمّ استدعاء مديرة الروضة من قبل المصالح الأمنية، وبالتحرّي معها أفادت أنها كانت حاضرة في يوم تكويني، وعند إعلامها بالموضوع استفسرت لدى الإطار التربوي المشرف على روضة الأطفال الذي أفادها بأن الأطفال كانوا بصدد اللعب بالفضاء الخلفي وعند استكمال الحصة عادوا الى داخل الروضة وأغلق الباب أمام الطفل وأنهم بمجرّد سماع صراخه قاموا بفتح الباب له. كما نفت أنهم قاموا بعقاب الطفل بتركه خارجا أو سوء معاملته.

وأكدت الوزارة أنه تم التعهّد النفسي بالطفل المعنيّ، ولا يزال المندوب الجهوي لحماية الطفولة ببن عروس والمندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة وفريق التفقّد على عين المكان لاستكمال البحث السريع حول هذه الواقعة.

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