مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية والرئيس الألماني

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 6 أفريل 2020، مكالمة هاتفية مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تناولت العلاقات بين البلدين ومزيد دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وأثنى رئيس الدولة خلال هذه المكالمة على المبادرة الألمانية الأخيرة المتعلقة بإنشاء تحالف دولي لمواجهة جائحة كورونا العالمية، لأنها تتلاقى مع المشروع الذي ستتقدم به تونس إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار أن القضية اليوم هي قضية عالمية تستدعي أن تكون الأمم متحدة بالفعل. كما أن الأمن والسلم الدوليين لا يجب أن يقتصرا على النزاعات المسلحة، كما هو مألوف في السابق.

وعبر الرئيس الألماني من جهته عن دعمه لهذه المبادرة التونسية حتى يكون لهذا التحالف أساس قانوني. كما عبر عن ضرورة تصور آليات جديدة لأن الحجر لا يمكن أن يتواصل دون انقطاع.

واعتبر الرئيسان أن الحل، إلى جانب البحوث العلمية والمخبرية، يجب أن يكون حلا للإنسانية جمعاء، تستفيد منه كل شعوب العالم دون تفرقة أو تمييز.

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