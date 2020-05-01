مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأوروبي

جرت أمس الخميس 30 أفريل 2020، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وتناولت المحادثة العلاقات بين تونس وشركائها التقليديين الأوروبيين، وقد تم التركيز بالخصوص على ضرورة إيجاد مقاربة جديدة لهذه العلاقات، كما تم التأكيد على أن انتشار جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم أبرزت أن غلق الحدود والحجر الصحي هي إجراءات غير كافية ولا يمكن أن تستمر كثيرا.

وبيّن رئيس الجمهورية في هذا السياق الأسباب التي دعته إلى المبادرة بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن ومنها بالأساس تجاوز المقاربات التقليدية والمفهوم الضيق للأمن.

وقد عبر رئيس المجلس الأوروبي عن دعمه لهذه المبادرة وعن ضرورة تجاوز الخلافات بين بعض الدول وخاصة بين الدول الكبرى.

وعلى صعيد آخر تم التطرق خلال المكالمة إلى الوضع في ليبيا، وقد أكد رئيس الدولة على أن تعقيدات الوضع الراهن هي نتيجة للتدخلات الأجنبية، وجدد تأكيده على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من قبل الليبيين أنفسهم .

كما ذكّر رئيس الجمهورية بموقف تونس القائم على التمسك بالشرعية الدولية وعلى ضرورة أن يكون الحل نابعا من إرادة الليبيين وليس من أي جهة أخرى.

كلمات البحث :رئيس الجمهورية;رئيس المجلس الأوروبي;مكالمة