مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ومدير عام منظمة الصحة العالمية

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الثلاثاء 7 أفريل 2020، اتصالا هاتفيا بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس Tedros Adhanom Ghebreyesus

وتناول هذا الاتصال الهاتفي دور المنظمة في مواجهة جائحة كورونا العالمية، وتم التركيز خاصة من قبل رئيس الجمهورية على ضرورة توحيد الجهود على المستوى العالمي، لأن الإجراءات المتبعة إلى حد الآن لم تؤد إلى تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الإنسانية جمعاء.

كما أكد رئيس الدولة على دور منظمة الصحة العالمية، مشددا على ضرورة تجاوز الأطر التقليدية إلى أطر جديدة، وإرساء إطار قانوني في مستوى مجلس الأمن الدولي يكون المرجع والأساس لتوحيد الجهود لأن الأمم المتحدة كما يشير ميثاقها، يجب أن تكون بالفعل متحدة في مواجهة خطر يتهدد الإنسانية كلها.

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