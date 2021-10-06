مكالمة هاتفية بين سعيد والسيسي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجّه له خلالها بالتهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر 1973 .

ومثّلت هذه المكالمة فرصة لاستعراض العلاقات القائمة بين البلدين والتأكيد على العزم الثابت المشترك لتنويعها وتدعيمها.

كما جدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، الشكر للرئيس المصري على الجسر الجوي الذي أذن به لمعاضدة جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد 19 بما زاد في ترسيخ روابط التضامن والتآزر بين الشعبين.

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