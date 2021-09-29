مكالمة هاتفية بين سعيد وميركل حول الإجراءات القادمة

جرى، صباح اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، اتصال هاتفي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وتطرّق إلى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين واستعداد ألمانيا لدعم تونس.

وأوضح رئيس الدولة، بهذه المناسبة، الوضع الذي تمرّ به تونس، وجدّد التأكيد على عزمه على المضيّ قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع.

كما تناولت المكالمة الإجراءات التي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذها حتى تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقوم على القانون المعبّر حقيقة على الإرادة الشعبية.

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