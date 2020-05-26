مكالمة هاتفية بين سعيّد والسراج



جرت اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج تم خلالها تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتناولت المكالمة الأوضاع داخل ليبيا على وجه الخصوص، والتطورات الأخيرة التي شهدتها.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا خالصا، يعبر عن إرادة الشعب الليبي صاحب السيادة وحده لأنه هو الذي له الحق المشروع في تحديد مصيره بنفسه دون تدخل أي كان.

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