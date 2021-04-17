مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية والملك السعودي

جرت، مساء اليوم السبت 17 أفريل 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنين أن يعيد الله هذا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية قاطبة.

كما تم التطرق، خلال هذه المكالمة، إلى العلاقات المتينة والراسخة في التاريخ بين تونس والمملكة العربية السعودية.

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