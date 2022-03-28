مكتب البرلمان المُجمّد يُقرر عقد جلسة عامة يوم 30 مارس لإلغاء الإجراءات الاستثنائية

اجتمع اليوم الاثنين 28 مارس 2022، مكتب مجلس الشعب المجمّد عبر وسائل التواصل عن بعد بإشراف رئيسه راشد الغنوشي.

و نظر المكتب المُجمّدة أشغاله في طلب كتابي مقدم من 27 نائب لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، و طلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد.

وأقر مكتب المجلس بالإجماع، عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 30 مارس 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 02 افريل 2022 للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس وأهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب التونسي.

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