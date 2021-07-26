مكتب البرلمان يعتبر جميع قرارات سعيد باطلة كأنها لم تكن مطلقا

أكد مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه عن بعد اليوم الاثنين، رفضه المطلق و إدانته الشديدة لما اعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد ، معتبرا جميع قراراته باطلة وتنطوى علي خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب على هذه التدابير.

كما حمّل مكتب مجلس نواب الشعب قيس سعيد رئيس الدولة جميع التبعات الأخلاقية والقانونية و الجزائية لدعوته هذه، معتبرا كأنها لم تكن ابدا ومطلقا.

- ودعا مكتب البرلمان الجيش التونسي الوطني وقواتنا الامنية الجمهورية الى الانحياز الى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية وتامين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لاي اوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.

وأكد المكتب على أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.

وجدد المكتب ثقته مجلس نواب الشعب في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة وفي الإدارة التونسية .

ودعا مكتب البرلمان الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء والطمأنينة والاستعداد للدفاع عن استقلال تونس و حرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة .