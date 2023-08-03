مكتب مجلس الشعب يتداول بخصوص التغيير في رئاسة الحكومة

أشرف إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخمبس 03 اوت 2023، على اجتماع مكتب المجلس.

ونقل رئيس مجلس نواب الشعب الى أعضاء مكتب المجلس تحيّات رئيس الجمهورية الى كل النواب، مؤكّدا ما أبداه خلال لقائه به يوم أمس الأربعاء في قصر قرطاج من ارتياح لأداء المجلس في دورته الأولى وتقديره لما تمّ إنجازه. وأشار الى ما وقع التداول بشأنه بخصوص العمل البرلماني ولاسيما ما يتعلّق منه بجلسات الحوار مع الحكومة.

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن اللقاء كان كذلك مناسبة للتداول بخصوص التغيير في رئاسة الحكومة، مؤكّدا حرص المؤسسة البرلمانية على مواصلة العمل في إطار من التناغم والاستقلالية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية خدمة لمصلحة الوطن والاستجابة لطموحات الشعب.

هذا وتداول أعضاء المكتب حول عديد المسائل المتّصلة بعمل المجلس ومزيد إحكام تنظيمه. واقترح رئيس مجلس نواب الشعب في هذا الصدد تكوين لجنة تضم ممثلين عن كل الكتل لتقديم مقترحات بخصوص ما يجب تنقيحه في النظام الداخلي، وما يمكن القيام به لحسن سير عمل المجلس، ليقع النظر فيها والتداول بشأنها خلال الاجتماع المقبل لندوة الرؤساء في النصف الأول من شهر سبتمبر القادم.

وخلال التطرّق الى المسائل المدرجة بجدول أعمال هذا الاجتماع، نظر المكتب في مقترح قانون يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الاربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية . عدد 2023/23.

وبعد التداول قرّر المكتب إحالة مقترح هذا القانون المقدّم من قبل عدد من النواب، الى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

ونظر المكتب في عدد من التقارير، وقرّر إحالتها الى لجنة المالية والميزانية .

و قرّر المكتب إحالة مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين.

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