«ملعب حمادي العقربي» الاسم الجديد لملعب رادس

انتظم ظهر اليوم السبت 22 أوت 2020، بملعب الطيب المهيري بصفاقس موكب تأبين فقيد الرياضة التونسية حمادي العقربي.

وقد حضر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ رفقة عدد من أعضاء الحكومة الموكب، وألقى بالمناسبة كلمة أبّن فيها الفقيد وذكّر بخصاله وإنجازاته في فريق النادي الرياضي الصفاقسي والمنتخب الوطني التونسي.

كما أعلن رئيس الحكومة عن تغيير اسم الملعب الأولمبي برادس ليصبح « ملعب حمادي العقربي » تخليدا لذكراه واعترافا بانجازاته للرياضة التونسية.

يُشار إلى أنه تم اليوم تشييع جنازة ساحر الأجيال حمادي العقربي إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة حضرتها الوجوه الرياضية والسياسية والتونسيين بشكل عام.

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