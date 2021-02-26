ملف البنك التونسي الفرنسي: أنا يقظ تُقاضي سهام بن سدرين

أعلنت منظّمة « أنا يقظ » في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها أقدمت على إيداع شكاية بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى الفصلين 96 و109 من المجلة الجزائيّة، ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة « سهام بن سدرين » ، معتبرة أنها لم تحترم مبدأ إحقاق الحقّ بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذّي من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة عبد المجيد بودن.

وأشارت المنظمة إلى أن الهيئة سارعت قبل ضبط التقديرات بسماع وتبني ونشر إدعاءات هذا الأخير دون الإشارة للرواية الرسمية للدولة التونسية وهي رواية أصر على عدم نقلها وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة آنذاك « مبروك كورشيد » الذي رفض الاستجابة لمطلب الهيئة في الإجابة والرد على إدعاءات خصم الدولة التونسية.

وشدت المنظمة على أن الصراع سياسي أو إديولوجي بين طرفين يمثلان الدولة التونسية من الممكن أن يتسبب في ضرر للدولة وبالخصوص دافعي الضرائب لأجيال.

واعتبرت المنظمة أن هذا « التخاذل » أدى من جهة إلى إنفاذ عملية تقييم وتقدير تعويضات قد تكون غير مستحقة، ومن جهة أخرى إلى تقديم قرينة مجانية لخصم الدولة التونسية أمام لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي، التّي طالبها بتعويضات مساوية لتقديرات الهيئة التّي لم تنبن على أساس محايد وموضوعي في معالجة ملف الحال.

وبينت المنظمة بأنّ أي إمكانيّة لسوء تقدير الضرر الحاصل لبودن، وهو ما يعتبر حاليّا محلّ متابعة من قبل السلط المختصة، أو أي تصريح غير مدروس من المرجح أن يؤثر على مسار الصلح مع الخصم وعلى قيمة التعويضات، الأمر الذّي سيؤدي تباعا، خاصة أثناء الضائقة الاقتصادية التّي تمر بها البلاد، إلى المسّاس بأموال دافع الضرائب التونسي وبالسمعة الخارجيّة للدولة التونسيّة، وفق نص البلاغ.

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