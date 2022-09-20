الإبقاء على الحبيب اللوز في حالة سراح ومثوله غدًا بحالة تقديم

أصدرت النيابة العمومية بالوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب ببوشوشة، مساء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، حكما بالإبقاء على الحبيب اللوز في حالة سراح بعد استكمال استنطاقه والاستماع له في قضية ما يعرف بالتسفير إلى بؤر التوتر على أن يتم غدا الأربعاء إحالته في حالة تقديم أمام قطب مكافحة الإرهاب.

يُشار إلى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصدد الاستماع إليه حاليا من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بخصوص ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

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