ملف الحاويات الخاضعة لأبحاث جزائية: وزيرا الداخلية والمالية بميناء بنزرت



أدّى « توفيق شرف الدين » وزير الداخلية و « سهام البوغديري نمصية « وزيرة المالية اليوم الاثنين 08 أوت 2022، زيارة ميدانية للميناء التجاري ببنزرت في إطار متابعة ملف الحاويات العالقة تحت نظام العبور البري والخاضعة لأبحاث جزائية مأذون بها من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية ببنزرت، مرفوقين بالمدير العام آمر الحرس الوطني والمديرة العامة للديوانة.

وقد تمّ الاستفسار حول الصعوبات المتعلّقة بالتأخير الحاصل في ملف الحاويات بغاية استكمال اجراءات البحث والتفتيش والتوصية بمزيد التنسيق بين مصالح إدارة الاستعلامات والابحاث للحرس الوطني وإدارة الابحاث الديوانية سواء بخصوص عدد 23 حاوية موضوع الأبحاث الجارية أو بخصوص الإفادة بوجود عدد 650 حاوية أخرى بالميناء المذكور موضوع شبهة جدية في التهريب تمّت معاينة البعض منها وإعلام النيابة العمومية ببنزرت في شأنها قصد استصدار الأذون لفتح الأبحاث اللازمة والتساخير الضرورية.

وقد تم تبعا لذلك عقد جلسة عمل في الغرض لتسريع اجراءات مواصلة فتح الحاويات المذكورة والتي توقفت منذ 26 ماي 2022 والقيام بالمعاينات اللازمة ورفع المخالفات المتعلقة بها قصد مواصلة الأبحاث الجارية في شأنها وفي العدد الآخر من الحاويات، مع التشديد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني والمال العام وتتبع كلّ المخالفين ومن يتستر عليهم والتأكيد على أنّ القانون فوق الجميع.

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