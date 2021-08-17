ملف الفسفاط: بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متورطين

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، فجر اليوم الثلاثاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين في ما يعرف بملف « استخراج الفسفاط ونقله » بعد إجراء السماعات اللازمة، في حين قرر ترك بقية المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر على ستة منهم.

وأعلن الناطق باسم القطب محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن ثلاثة من جملة المتهمين، بينهم وزير سابق ونائب مجمد، هم بحالة فرار، مؤكدا أنه تمت إحالة ملف شبهة الفساد الاداري والمالي في استخراج الفسفاط ونقله على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم أمس، مشيرا إلى أن النيابة العمومية قررت فتح ملفين تحقيقيين بحسب عدد الصفقات موضوع الشبهة.

ووجهت النيابة العمومية بالقطب التهم لـــ 22 متهما في كل قضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وتحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة والرشوة والإرتشاء من موظف عمومي، وعهد بالبحث التحقيقي فيها لأحد قضاة التحقيق بالقطب.

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