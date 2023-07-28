ملف المهاجرين غير الشرعيين أبرز محاور لقاء سفير تونس بوزير الداخلية الليبي

بحث السفير التونسي في ليبيا « الأسعد العجيلي » مع وزير الداخلية الليبي المكلف « عماد الطرابلسي » يوم الخميس، عددا من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم البلدين خاصةً فيما يتعلق بملف المهاجرين غير الشرعيين .

وقالت وزارة الداخلية إن اللقاء تناول مناقشة الإشكاليات التي حدثت خلال المدة الماضية بالحدود الليبية التونسية واقتراح الحلول والمعالجات لها بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين .

كلمات البحث :المهاجرين;سفير;وزير داخلية