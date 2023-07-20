ملف الهجرة غير النظامية على طاولة لقاء وزير الداخلية بنظيره الإيطالي

تحوّل وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم الأربعاء 19 جويلية 2023 مرفوقا بثلة من سامي إطارات الوزارة إلى العاصمة الايطالية روما أين التقى بنظيره ماتيو بيانتدوزي وعدد من مُساعديه بمقرّ وزارة الدّاخليّة الإيطاليّة.

وقد مثل هذا اللقاء مناسبة أخرى لتأكيد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة بعد الزيارات العديدة التي قامت بها رئيسة الحكومة الإيطالية إلى تونس و مساهمتها الفعالة في توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين بلادنا والاتحاد الاوروبي.

كما كان اللقاء مناسبة لتبادل الآراء بين الطرفين حول مجالات إهتمام وزارتي داخلية البلدين وخاصة المجهودات المشتركة المبذولة في إطار التصدي للهجرة غير النظامية و مزيد دعمها قصد الحد من نتائجها السلبية.

وأكد الوزيران بالمناسبة على التزام الطرفين ببذل أقصى الجهود لايقاف الهجرة غير النظامية التي تعاني منها بلادنا و محاولات العبور إلى التراب الإيطالي مثمنين نتائج اعمال الوحدات الأمنية التونسية و فرق العمل المشتركة في هذا الشأن.

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