ملف غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس أبرز محاور لقاء سعيد بشرف الدين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتطرّق اللقاء إلى الوضع الأمني العام في البلاد والجهود المبذولة لتأمين المواطنات والمواطنين، حيث أكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على ضرورة فرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة.

من جهة أخرى، أشار رئيس الدولة إلى متابعته اليومية لحادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس، وأسدى تعليماته بمواصلة إيلاء الاهتمام اللازم لكل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف للوصول إلى الحقيقة كاملة.

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