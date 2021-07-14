ملك المغرب يأمر بإرسال مساعدة طبية عاجلة لتونس

أسدى ملك المغرب محمد السادس يوم أمس الثلاثاء، تعليماته لإرسال مساعدة طبية عاجلة لتونس، على إثر تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد المغاربي الشقيق، بسبب الارتفاع القوي لحالات العدوى والوفيات المرتبطة بكوفيد-19.

وستتكون المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما ستشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما. وسيتم إرسال المساعدات على متن طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية.

ويندرج قرار الملك المغربي في إطار روابط التضامن بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة التي تجمع الشعبين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

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