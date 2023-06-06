مليوني: سيتم ضخُّ 700 مليون يورو لتونس لدعم القطاعات الحياتية

أعلنت جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية في تصريح صحفي عقب لقاء جمعها برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء، فتح خط تمويل لمعاضدة الجهود التونسية لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت مليوني أنه سيتم ضخّ 700 مليون يورو لتونس لدعم القطاعات الحياتية ذات الأولوية مثل الصحة والخدمات في احترام كامل لسيادة الدولة التونسية .

وأبرزت مليوني أن إيطاليا تدفع للتوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، مضيفة: « لا بد من اعتماد مقاربة براغماتية واقعية حتى نتمكن من دعم تونس.. المقاربة ستمكن تونس من الحصول على فرص تمويل من الاتحاد الأوروبي الذي هو بصدد الاعداد لها في الوقت الحالي. »

كما أكدت مليوني أنها سوف تلتقي رئيس الدولة بالعاصمة الإيطالية روما قريبا.

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