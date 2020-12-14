فارهايجن: على تونس التسريع في إصلاح منظومة التراخيص لاستقطاب الاستثمار الأجنبي

أكد الممثل الدائم للبنك الدولي في تونس طوني فارهايجن في حوار أجراه مع قناة التاسعة بُثّ مساء اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، أن القوانين في تونس لا تشجع على الاستثمار .

وقال فارهايجن إن على تونس التسريع في إصلاح منظومة التراخيص والاشكاليات الإدارية المعرقلة لجلب واستقطاب الاستثمار الأجنبي الخاص.

وأشار ممثل البنك الدولي في تونس إلى أن البنك اتفق مع تونس على تبسيط إجراءات الاستثمار لكن 27 اجراء لم تتم تبسيطهم.

وبين المسؤول بأن تمويل البنك الدولي لتونس يبلغ 1.6 مليار دولار منهم 950 مليون دولار ينتظرون الصرف، مشيرا إلى أنه لم يتم صرف الاعتمادات لأن تنفيذ المشاريع يتم بآليات قديمة تضبطها طرق عمل كانت معتمدة منذ 20 سنة لم يتم تحيينها، مشيرا إلى أن البنك سيقوم بكل ما بوسعه لمساعدة تونس.

وأكد أن تونس يجب أن تعمل على الترفيع في الناتج الداخلي الخام للتقليص من نسبة التداين، مشددا على ضرورة أن يكون التداين له وقع ملموس في تحسين الاقتصاد ولا يكون له وقع على هيكلة الدين.

ودعا فارهايجن تونس إلى إعادة صياغة سلاسل القيمة من طرف الشركات الأوروبية التي تسعى لإعادة نصب مراكز انتاجها أقرب جغرافيا من أسواقها .

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