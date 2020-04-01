ممثل منظمة الصحة العالمية: قرار تونس التمديد في الحجر الصحي في محله لتجنب انتشار العدوى

اعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران اليوم الأربعاء 1 أفريل 2020، أن قرار الدولة التونسية التمديد في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في محله وذلك لتجنب الاكتظاظ وانتشار العدوى .

وأكد ممثل المنظمة في تصريح لإذاعة شمس أف أم، أن تونس انطلقت مبكرا في سياسية التوقي من فيروس كورونا وهو ما أظهر بعض النتائج الايجابية، مشيرا إلى أن تونس قامت بتوسيع دائرة الفحص خاصة فيما يتعلق بمحيط الشخص المصاب عبر الترفيع في أخذ العينات من المصابين والمشتبه بهم .

كما شدد إيف سوتيران على ضرورة ترك مسافة تقدر بحوالي الـمتر بين الاشخاص، معتبرا أن المنظمة لم تلاحظ هذا في تونس..

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