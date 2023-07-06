مناظرة السيزيام: التلميذ محمد ياسين موساوي الأول وطنيا بمعدل 19.25

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية « السيزيام » دورة 2023. وتحصّل التلميذ محمد ياسين بن سمير مُوساوي عن المدرسة الابتدائية العوينة طريق سكرة تونس1 على أعلى معدل على المستوى الوطني في هذه الدورة (19.25).

وتمكّن 3443 تلميذا وتلميذة من التوجّه إلى المدارس الإعدادية النموذجية، فيما بلغت العدد الجملي للمتحصلين على عدد يساوي أو يفوق 10 من 20، 17908 تلميذًا وتلميذة، بنسبة 36.15%.

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