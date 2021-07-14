مناظرة النوفيام: نسبة النجاح العامة بلغت 62.09 بالمائة

نشرت وزارة التربية صباح اليوم الأربعاء، نتائج مناظرة امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (النوفيام) دورة 2021.

وقد نجح 14832 تلميذا في مناظرة الدخول الى المعاهد النموذجية، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 62.09 بالمائة .

وبلغت نسبة النجاح العامة في المدارس الاعدادية العمومية 59.25 بالمائة مقابل نسبة نجاح بالتعليم الخاص 79.57 بالمائة وبـ 80.00 بالمائة للمترشحين بصفة فردية، .

وقد تحصلت التلميذة ميسم فليجان من المدرسة الاعدادية ضفاف البحيرة في تونس على اعلى معدل بلغ 19.03 .

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