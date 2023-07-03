مناظرة النوفيام: نسبة النجاح بلغت 60.56%

أعلنت وزارة التربية ظهر اليوم الاثنين، عن نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتّقني دورة 2023.

وقد تم تسجيل نسبة نجاح قُدرت بـ 60.56 بالمائة بالنسبة لامتحان ختم التعليم الأساسي العام أي نجاح 16305 تلميذا من مجموع 26925 شخصا وتمكن 3074 تلميذا من التوجه إلى المعاهد النموذجية.

كما تم تسجيل نسبة 64.63 بالمائة في امتحان ختم التعليم الأساسي التقني ليتمكن من النجاح 148 تلميذا من مجموع 229 شخصا.

وتحصلت كلتا التلميذتين مريم بوشعالة من المدرسة الإعدادية النموذجية بصفاقس والتلميذة لينة الحاج عمر من المدرسة الإعدادية النموذجية الباب الشمالي بسوسة على معدل 19.03.

كلمات البحث :مناظرة النوفيام;نجاح