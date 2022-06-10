دورة اليابان: منتخب تونس يتفوّق على تشيلي بهدفين لصفر

فاز المنتخب الوطني التونسي على نظيره التشيلي بهدفين لصفر صباح اليوم الجمعة، في أولى مبارياته ضمن دورة كيرين كاب الودية والمقامة في اليابان.

وقد سجّل هدفيْ المنتخب علي العابدي و عصام الجبالي.

وكان منتخب تشيلي قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90+4 نفّذها دييغو فالنسيا وتألّق حارس مرمى تونس أيمن دحمان في التصدّي لها.

ومن المنتظر أن ُيلاقي منتخبنا في نهائي الدورة المبرمج يوم الثلاثاء 14 جوان 2022، الفائز من النصف النهائي الثاني الذي سيجمع المنتخب الياباني بنظيره الغاني .

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