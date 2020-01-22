منتدى الحقوق الاجتماعية يُعبر عن سخطه إزاء ما قام به سالفيني

عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الأربعاء، عن سخطه إزاء ما قام به وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو سالفيني يوم أمس الثلاثاء من تنمّر وعدوانية إزاء صورة المهاجر التونسي في إيطاليا.

وأعرب المنتدى عن استعداده للدعم القانوني لكل مجهود يهدف الى التتبع القانوني لما قام به سالفيني امام المحاكم الإيطالية او المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

كما أكد المنتدى على تعاونه مع شركائه في المجتمع المدني الإيطالي من اجل سياسات هجرية في البلدين تحترم حقوق الانسان وتحفظ كرامة المهاجرين وتؤسس لبحر ابيض متوسط أكثر تضامن وعدالة وسلم.

وطالب المنتدى السلطات التونسية بالدفاع عن كرامة التونسيات والتونسيين أينما كانوا في ظل تنامي مظاهر العنصرية والكراهية في أوروبا وخاصة إيطاليا والتزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين الإنسانية وكرامتهم في تونس او غيرها وانه يرفض أي انتهاك لهذه الحقوف بذرائع « الهوية » او الهواجس الأمنية او الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

يُشار إلى أن وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو سالفيني وزعيم حزب الرابطة أقدم يوم الثلاثاء 21 جانفي على رنّ جرس منزل مهاجر تونسي مقيم ببولونيا (إيطاليا) وسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم لا.

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