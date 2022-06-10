منتدى الحقوق الاقتصادية يُرحّب بقرار إنشاء مقبرة لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية

رحّب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، بالإعلان عن انشاء مقبرة لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية، داعيا الى العمل عاجلا على ان تكون جاهزة في اسرع وقت مع ضرورة تعميمها على القرى والمدن الساحلية.

ودعا المنتدى الى اعداد دليل وطني موحّد للتعامل مع المآسي في البحر يجمع جميع الهياكل المتدخلة ويضمن تعاملا لائقا وناجعا ويحفظ الكرامة الإنسانية للضحايا ويمكّن عائلاتهم من التعرّف على هوياتهم.

كما عبّر المنتدى عن سخطه وادانته لتصريحات والي صفاقس لاستبطانه خطابا لا إنسانيا تمييزيا، مبرا عن أسفه لتبني المسؤولين التونسيين خطابات لا تحترم الحقوق وتربط الولوج اليها بالاموال او اللون او العرق او الدين او الجنسية وتغذي تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين.

ودعا المنتدى امام عجز الدولة عن تحمل مسؤولياتها لتضامن مواطني معنوي ومادي لمساعدة البلديات العاجزة عن توفير مقابر لجثث المهاجرين والتكفل بعمليات الدفن بما يليه الواجب الإنساني تكريما للذات البشرية.

وشدد المنتدى على أن الدولة التونسية لا تبدي أي اهتمام لارتفاع الموت على شواطئها وتتكتفي بالحل الأمني في البحر كما في البر وتتعاون سريعا لعسكرة السواحل وتكثيف المراقبة لإبقاء الحالمين بالتنقل بعيدا عن الحدود الأوروبية.

كما حمّل المنتدى المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الاوروبي ودوله التى فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت الازمة الإنسانية في الحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط.

كلمات البحث :تصريحات;صفاقس;منتدى الحقوق الاقتصادية