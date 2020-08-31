منتدى الحقوق الاقتصادية يُطالب بإلزام الشركات الناقلة للفسفاط باحترام المعايير البيئية

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فرع الحوض المنجمي في بلاغ له اليوم الاثنين، حرصه على أن تستعيد شركة فسفاط قفصة نشاطها، مشددا في الآن ذاته على حق الأهالي في مدينة الرديف في العيش في بيئة سليمة و ذلك من خلال ضرورة احترام الشركة للمعايير البيئية المعمول بها وطنيا و دوليا .

وطالبت الشركة بما يلي:

*إلزام الشركات الناقلة للفسفاط باحترام المعايير البيئية و ذلك من خلال تغطية المجرورات بصفة دائمة

*الالتزام بمعدل سرعة لا يتجاوز معدل 50 كم/س سيما في المناطق المتاخمة للتجمعات السكنية

*دعوة بلدية الرديف و فرع التجهيز بالرديف إلى تركيز إشارات تخفيض السرعة و تكثيف مراقبة الشاحنات و تسليط عقوبات في حالات الخرق.

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