منتدى الحقوق يُدين الصمت الرسمي ازاء مآسي الهجرة وسياسات عسكرة الحدود

عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الأربعاء، عن مواساته لعائلات الضحايا والمفقودين من المهاجرين غير الشرعيين الذين تمّ العثور على جثثهم في نقاط متفرقة من ولاية القصرين على الحدود التونسية الجزائرية، مبرزا بأن أسباب الوفاة حسب المعطيات الأولية تعود للبرد والعطش والارهاق .

وأدان المنتدى بشدة الصمت الرسمي ازاء مآسي الهجرة وسياسات عسكرة الحدود والتطبيع مع الموت برا وبحرا، مجددا دعوته لتركيز منظومة استقبال وتوجيه انساني على الحدود الجزائرية التونسية تضمن تقديم الخدمات الانسانية الاساسية لضحايا الطرق الهجرية القاتلة.

ودعا المنتدى لمزيد تضامن الشعوب ضد سياسات تصدير الحدود وأمننة قضايا الهجرة وضد عنف الحدود.

وأكد المنتدى أن ما يعانيه أبناؤنا وابناء قارتنا على الحدود الشرقية لفضاء شنغن وفي الاراضي الاوروبية وعلى الحدود الجنوبية لأوروبا من موت وانتهاكات وترحيل قسري واحتجاز وعنصرية يستوجب ان نرفع اصواتنا عاليا تنديدا بسياسات الاتحاد الاوروبي اللاإنسانية وبتواطئ حكوماتنا وخضوعها للابتزاز ومصادرتهم لحقوقنا.

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