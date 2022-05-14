منتدى «فيتا 2022» محور لقاء رئيسة الحكومة برئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم السبت 14 ماي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، أنيس الجزيري، رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي.

وقدم رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي برنامج الدورة الخامسة من منتدى « تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا » FITA 2022 الذي سينتظم تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية بتونس يومي 25 و26 ماي 2022 تحت شعار « عقد كل التحديات ».

وأكد أنيس الجزيري على أهمية هذه الدورة التي تنعقد لأول مرة في فترة ما بعد الكوفيد19 وسيشارك فيها ما يناهز 3000 مشارك (ممثلي المؤسسات المالية المانحة وكبار رجال الاعمال الافارقة والأجانب) من 45 دولة مشيرا إلى أنّ المواضيع التي سيتمّ التطرق إليها في حلقات النقاش والتفكير بالغة الأهمية على غرار الانتعاش الاقتصادي، والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة.

وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة مساء اليوم، أن رئيسة الحكومة رحبّت بكل مبادرات القطاع الخاص الرامية لمزيد انعاش الاقتصاد وتطوير الشراكات الاقتصادية وتوسيع شبكة العلاقات بين رجال الأعمال من مختلف الدول والهادفة إلى تعزيز حضور بلادنا إفريقيا وعالميا.

كما ثمّنت تركيز هذه الدورة من المنتدى على المبادرات المتعلقة بجعل تونس منصة لاستقطاب الاستثمارات الموجهة للقارة الافريقية على غرار استراتيجية كوريا وتونس وإفريقيا التي سيتمّ إطلاقها بحضور وفد كوري رفيع المستوى علاوة على تسليطه الضوء على الاستعدادات الحثيثة لتنظيم تونس الدورة الثامنة من منتدى طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا TICAD8 يومي 27 و28 أوت 2022.

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